Prix Sakharov du Parlement européen à l'opposition au Bélarus

Le Parlement européen a décerné jeudi le prix Sakharov des droits humains à 'l'opposition démocratique' au président Alexandre Loukachenko au Bélarus, emmenée par sa figure de proue Svetlana Tikhanovskaïa, a indiqué jeudi son président David Sassoli.

'Ils ont de leur côté une chose que la force brutale ne pourra jamais vaincre: la vérité. N'abandonnez pas votre combat. Nous sommes à vos côtés', a-t-il twitté. Cette candidature était soutenue par les principaux groupes politiques du Parlement, notamment le PPE (droite), S&D (socialistes et démocrates) et Renew Europe (centristes et libéraux).

/ATS