Prix Sakharov aux opposants vénézuéliens Machado et Urrutia

Le prix Sakharov, plus haute distinction de l'Union Européenne pour les droits humains, a été décerné jeudi à Maria Corina Machado et Edmundo Gonzalez Urrutia. Ils sont respectivement cheffe et candidat de l'opposition vénézuélienne à la présidentielle de juillet.

'Edmundo et Maria ont continué de se battre pour une transition libre, juste et pacifique du pouvoir et ont défendu sans crainte les valeurs qui sont chères à des millions de Vénézuéliens et à ce Parlement: la justice, la démocratie et l'Etat de droit', a déclaré la présidente du Parlement européen Roberta Metsola.

'Le Parlement se tient aux côtés du peuple vénézuélien et de Maria et Edmundo dans leur lutte pour l'avenir démocratique de leur pays', a-t-elle ajouté. 'Nous sommes convaincus que le Venezuela et la démocratie finiront par l'emporter'.

Depuis la réélection contestée du président Nicolas Maduro, Edmundo Gonzalez Urrutia, 75 ans, s'est réfugié en Espagne et Maria Corina Machado, 56 ans, vit dans la clandestinité. Les deux opposants avaient été proposés par le Parti populaire européen (droite, première force politique au Parlement européen).

'Occasion manquée'

La délégation française du groupe Socialistes et Démocrates, qui avait proposé de décerner le prix à 'Women Wage Peace' et 'Women of the Sun', deux organisations israélienne et palestinienne qui travaillent de concert pour la paix au Proche-Orient, a déploré 'une occasion manquée pour promouvoir la paix et la réconciliation' au Proche-Orient.

Le troisième finaliste qui avait été retenu cette année était Gubad Ibadoghlu, un économiste et activiste en détention en Azerbaïdjan. L'extrême droite européenne avait elle proposé, sans succès, de remettre le prix au milliardaire Elon Musk pour sa contribution à la 'liberté d'expression'.

Le prix Sakharov récompense chaque année des personnes ou organisations défendant les droits de l'Homme et les libertés fondamentales. Doté de 50'000 euros, il porte le nom du dissident soviétique et physicien nucléaire Andreï Sakharov, prix Nobel de la paix en 1975.

/ATS