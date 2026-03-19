Prêt à l'Ukraine: le sommet européen échoue à rallier Orban

Dont acte. En dépit de leurs pressions, les dirigeants européens ne sont pas parvenus jeudi ...
Prêt à l'Ukraine: le sommet européen échoue à rallier Orban

Prêt à l'Ukraine: le sommet européen échoue à rallier Orban

Photo: KEYSTONE/AP/Geert Vanden Wijngaert

Dont acte. En dépit de leurs pressions, les dirigeants européens ne sont pas parvenus jeudi à faire fléchir le premier ministre hongrois Viktor Orban, imperturbable dans son refus de débloquer un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine.

Au terme d'une matinée où chacun y est allé de son discours de responsabilité, le dirigeant hongrois est resté inflexible, obligeant ses pairs, réunis à Bruxelles en sommet européen, à renvoyer le sujet à un prochain rendez-vous.

'La position de la Hongrie est très simple: nous aiderons l'Ukraine quand nous aurons notre pétrole', avait-il déclaré jeudi, avant même le début d'un sommet des 27.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, devenu ennemi juré de M. Orban à quelques semaines des élections hongroises du 12 avril, n'est pas non plus parvenu à le faire changer d'avis, lors de son intervention, en visioconférence, devant les 27.

/ATS
 

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