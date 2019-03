Présidentielle en Slovaquie: la libérale Zuzana Caputova en tête

La candidate libérale Zuzana Caputova, critique du gouvernement en place, était largement en tête du premier tour de l'élection présidentielle slovaque samedi. Ces résultats partiels portent sur 50% des voix.

L'avocate environnementaliste obtient, à ce stade du décompte, 39,14% des voix contre 18,77% pour son principal rival Maros Sefcovic, 52 ans, vice-président de la Commission européenne soutenu par le parti au pouvoir Smer-SD (populistes de gauche), selon les chiffres de l'Office des statistiques. Le deuxième tour du scrutin aura lieu le 30 mars.

Dans une première déclaration aux médias slovaques, Zuzana Caputova indique lire ce résultat comme un 'appel au changement'.. Mais même si les chiffres préliminaires semblent positifs, il est important d'attendre les résultats définitifs, a-t-elle ajouté.

L'élection a été influencée par l'assassinat du journaliste d'investigation Jan Kuciak et de sa fiancée il y a un an, qui a rapidement pris une dimension politique. Le jeune homme de 27 ans était sur le point de publier une enquête sur des liens présumés entre des hommes politiques slovaques et la mafia italienne.

Publié à titre posthume, l'article avait déclenché des manifestations et entraîné la démission du Premier ministre Robert Fico. Celui-ci reste cependant chef de Smer-SD et proche allié de l'actuel Premier ministre Peter Pellegrini.

Le président slovaque a des tâches essentiellement représentatives. Toutefois, en cas de crise gouvernementale, il a un rôle décisif à jouer.

/ATS