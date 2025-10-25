Présidentielle en Irlande: Catherine Connolly donnée gagnante

La candidate indépendante de gauche Catherine Connolly est donnée gagnante de l'élection présidentielle en Irlande. Son unique rivale et membre du parti centriste Fine Gael a reconnu samedi après-midi sa défaite.

'Catherine sera une présidente pour nous tous et elle sera ma présidente', a déclaré sur la télévision publique RTE Heather Humphreys. Mme Connolly a également été félicitée par Simon Harris, le vice-Premier ministre irlandais, lui aussi du Fine Gael, pilier de la coalition au pouvoir. 'Je lui souhaite tout le succès possible', a-t-il déclaré.

/ATS