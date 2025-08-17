Présidentielle en Bolivie: deux candidats de droite au 2e tour

Deux candidats de droite s'affronteront au second tour de l'élection présidentielle en Bolivie. Ils ont dominé dimanche le premier tour, marquant la fin de deux décennies de gouvernements de gauche, selon des projections d'instituts.

À la surprise générale, le sénateur de centre-droit Rodrigo Paz arrive en tête avec 31,3% et 31,6% des voix, selon les projections des instituts Ipsos et Captura. L'ancien président de droite Jorge 'Tuto' Quiroga le suit de près avec 27,1% et 27,3%, selon les mêmes estimations.

/ATS