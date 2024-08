Présidentielle américaine: Harris accepte l'investiture démocrate

La vice-présidente américaine Kamala Harris a accepté jeudi à Chicago l'investiture des démocrates, ce qui fait d'elle la candidate démocrate officielle pour la présidentielle de novembre. Elle a promis d''unir' les Américains autour de leurs 'plus grandes ambitions'.

'Au nom des Américains comme ceux avec qui j'ai grandi, des personnes qui travaillent dur, poursuivent leurs rêves et veillent les unes sur les autres, au nom de tous ceux dont l'histoire ne peut s'écrire que dans la plus grande nation du monde, j'accepte votre nomination pour devenir présidente des Etats-Unis', a lancé Harris lors d'un discours devant une foule transcendée.

L'élection sera l'occasion de 'tracer un nouveau chemin' pour l'Amérique et de 'dépasser l'amertume, le cynisme et les batailles (qui nous ont) divisés par le passé', a-t-elle ajouté.

'Je serai une présidente qui nous unira autour des plus grandes aspirations. Une présidente qui dirigera et écoutera. Qui sera réaliste, avec un sens pratique et un sens commun', a-t-elle encore lancé à la foule de délégués démocrates.

