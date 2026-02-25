Présidentielle: Le Pen renoncera en cas de bracelet électronique

La cheffe des députés RN Marine Le Pen a assuré qu'elle ne ferait pas campagne pour la prochaine ...
Présidentielle: Le Pen renoncera en cas de bracelet électronique

Présidentielle: Le Pen renoncera en cas de bracelet électronique

Photo: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT

La cheffe des députés RN Marine Le Pen a assuré qu'elle ne ferait pas campagne pour la prochaine élection présidentielle si elle était condamnée à porter un bracelet électronique. Elle l'a dit mercredi dans un entretien à BFMTV.

'On ne peut pas faire campagne dans ces conditions', a-t-elle estimé, y voyant 'une autre manière de (l')empêcher d'être candidate' en 2027.

Mme Le Pen connaîtra le 7 juillet la décision de la cour d'appel de Paris dans le dossier des assistants des eurodéputés du RN. Elle a été condamnée en première instance notamment à deux ans de port de bracelet électronique et cinq ans d'inéligibilité avec exécution immédiate.

La cheffe des députés RN Marine Le Pen a également écarté l'idée de jouer 'un rôle de tutelle' sur Jordan Bardella si elle était empêchée par la justice de se présenter à la présidentielle.

La cheffe de file du parti d'extrême droite a affirmé que si Jordan Bardella était élu, elle aurait 'le rôle qu'il souhaitera que j'aie. En tout cas, ce qui est sûr, pas un rôle de tutelle. Il n'a jamais été mis sous ma tutelle et ne le sera jamais', a-t-elle affirmé sur BFMTV.

/ATS
 

