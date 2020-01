Près de 1000 migrants ramenés en Libye depuis début janvier

Près de 1000 migrants ont été refoulés vers les côtes libyennes depuis début janvier. Tous ont été acheminés dans des centres de détention, a affirmé mardi à Genève l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Parmi ces 953 migrants se trouvent plus de 130 femmes et 85 enfants. La plupart ont été débarqués à Tripoli alors que le pays fait face à d'importants affrontements depuis de nombreux mois. En revanche, plus de 230 personnes ont été secourues par des navires d'ONG.

Les migrants interrogés par l'OIM ont expliqué la récente augmentation des départs de Libye par l'extension des violences à Tripoli et autour de la capitale et par la détérioration de la situation humanitaire, a également affirmé devant la presse une porte-parole. Pendant la même période l'année dernière, 23 cadavres avaient été récupérés par les autorités libyennes et aucun migrant n'avait été refoulé.

L'OIM a appelé à plusieurs reprises au démantèlement du système de détention des migrants et à la libération de ceux-ci. Plusieurs milliers d'entre eux sont retenus dans des 'conditions inhumaines', selon l'agence onusienne. Elle apporte une assistance, notamment sur la santé, dans les sites de débarquement.

Plus de 1000 autres migrants qui ont demandé un retour volontaire dans leur pays sont de leur côté bloqués en Libye en raison de la situation sécuritaire. La moitié d'entre eux sont prévus pour un rapatriement dans les prochains jours, a dit un responsable de l'agence onusienne. Les activités de l'OIM ont été largement affectées, a-t-elle également affirmé.

/ATS