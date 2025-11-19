Près d'1 femme sur 3 victime de violences domestiques ou sexuelles

Près d'une femme sur trois a été victime à un moment donné de violences domestiques ou sexuelles ...
Près d'1 femme sur 3 victime de violences domestiques ou sexuelles

Près d'1 femme sur 3 victime de violences domestiques ou sexuelles

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Près d'une femme sur trois a été victime à un moment donné de violences domestiques ou sexuelles dans le monde. En près de 25 ans, la situation a peu changé, a déploré mercredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève.

Selon des chiffres de 2023, environ 840 millions de femmes sont affectées. Le chiffre a reculé de 0,2% par an dans les deux dernières décennies. Il atteint 13,4% en Suisse.

Parmi les victimes, 263 millions de femmes ont subi des violences sexuelles de la part d'une personne qui n'était pas leur partenaire. 'Les violences contre les femmes sont l'une des injustices les plus vieilles et les plus persistantes, mais aussi l'une pour lesquelles la réponse est la moins importante', affirme le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le financement pour lutter contre ce problème s'effondre. Au moment où les urgences humanitaires, les changements technologiques et les inégalités économiques augmentent la menace pour les femmes, dit l'organisation.

/ATS
 

Actualités suivantes

Danemark: en recul, les sociaux-démocrates perdent Copenhague

Danemark: en recul, les sociaux-démocrates perdent Copenhague

Monde    Actualisé le 19.11.2025 - 11:29

Japon: un incendie géant ravage la ville d'Oita

Japon: un incendie géant ravage la ville d'Oita

Monde    Actualisé le 19.11.2025 - 11:57

USA: le pape dénonce le traitement des migrants

USA: le pape dénonce le traitement des migrants

Monde    Actualisé le 18.11.2025 - 23:51

Affaire Epstein: les députés votent la publication de documents

Affaire Epstein: les députés votent la publication de documents

Monde    Actualisé le 18.11.2025 - 22:21

Articles les plus lus

Affaire Epstein: les députés votent la publication de documents

Affaire Epstein: les députés votent la publication de documents

Monde    Actualisé le 18.11.2025 - 22:21

Un tribunal américain annule le redécoupage électoral du Texas

Un tribunal américain annule le redécoupage électoral du Texas

Monde    Actualisé le 18.11.2025 - 22:31

USA: le pape dénonce le traitement des migrants

USA: le pape dénonce le traitement des migrants

Monde    Actualisé le 18.11.2025 - 23:51

Japon: un incendie géant ravage la ville d'Oita

Japon: un incendie géant ravage la ville d'Oita

Monde    Actualisé le 19.11.2025 - 11:57

Naufrage dans la Manche en 2023: huit passeurs condamnés

Naufrage dans la Manche en 2023: huit passeurs condamnés

Monde    Actualisé le 18.11.2025 - 18:59

Affaire Epstein: les députés votent la publication de documents

Affaire Epstein: les députés votent la publication de documents

Monde    Actualisé le 18.11.2025 - 22:21

Un tribunal américain annule le redécoupage électoral du Texas

Un tribunal américain annule le redécoupage électoral du Texas

Monde    Actualisé le 18.11.2025 - 22:31

USA: le pape dénonce le traitement des migrants

USA: le pape dénonce le traitement des migrants

Monde    Actualisé le 18.11.2025 - 23:51

Le CICR a augmenté son dispositif à Tawila au Soudan

Le CICR a augmenté son dispositif à Tawila au Soudan

Monde    Actualisé le 18.11.2025 - 13:43

COP30: première esquisse de compromis, les tractations continuent

COP30: première esquisse de compromis, les tractations continuent

Monde    Actualisé le 18.11.2025 - 17:07

Naufrage dans la Manche en 2023: huit passeurs condamnés

Naufrage dans la Manche en 2023: huit passeurs condamnés

Monde    Actualisé le 18.11.2025 - 18:59

Un tribunal américain annule le redécoupage électoral du Texas

Un tribunal américain annule le redécoupage électoral du Texas

Monde    Actualisé le 18.11.2025 - 22:31