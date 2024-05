Premier succès électoral pour le Labour en Grande-Bretagne

Le parti travailliste britannique a remporté un premier succès électoral lors d'une législative partielle vendredi. Cela avant les résultats d'élections locales en Angleterre et au Pays de Galles à haut risque pour le Premier ministre conservateur Rishi Sunak.

Le Labour a remporté la circonscription de Blackpool sud (nord-est de l'Angleterre) quelques mois avant des élections dans tout le pays, attendues au second semestre, où les sondages annoncent une défaite cuisante pour les Tories, au pouvoir depuis 14 ans.

Les électeurs étaient appelés aux urnes jeudi pour cette législative partielle qui se tenait à la suite de la démission du député conservateur sortant Scott Benton en raison d'un scandale de lobbying, en même temps que les élections locales pour renouveler une partie des élus locaux en Angleterre et au Pays de Galles.

'Une victoire en forme de séisme'

A Blackpool, le travailliste Chris Webb s'est imposé largement avec 58,9% des voix. 'Une victoire en forme de séisme' qui représente 'le résultat le plus important aujourd'hui', a applaudi le chef du parti travailliste Keir Starmer.

Pour les élections locales, la plupart des sièges soumis au vote ont été disputés pour la dernière fois en 2021, au sommet de la popularité du conservateur Boris Johnson, alors Premier ministre. Les premiers résultats vendredi matin marquent une progression du Labour.

Londres: Sadiq Khan brigue un 3e mandat

Les électeurs - y compris les résidents de l'Union européenne ou du Commonwealth - votent pour élire onze maires, plus de 2500 conseillers locaux et l'ensemble de l'Assemblée de Londres.

Dans la capitale, le maire travailliste Sadiq Khan brigue un troisième mandat. Il est donné grand favori face à la conservatrice Susan Hall.

Les résultats s'annoncent particulièrement scrutés dans les West Midlands et la Tees Valley (centre et nord-est de l'Angleterre), où le sort des élus conservateurs sortants Andy Street et Ben Houchen apparaît potentiellement lourd de conséquences pour Rishi Sunak.

Les résultats, qui vont tomber peu à peu vendredi et samedi, s'annoncent serrés et selon les observateurs, sont de nature à jauger la capacité de Rishi Sunak de redresser la barre avant les législatives.

Selon les médias britanniques, ses adversaires au sein de son propre camp sont à la manoeuvre et envisagent de tenter de le remplacer d'ici aux législatives en cas de débâcle lors des élections locales.

