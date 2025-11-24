Pourparlers à Genève sur l'Ukraine: Zelensky salue des avancées

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué lundi des avancées au lendemain de pourparlers à Genève entre Américains, Ukrainiens et Européens. Il a toutefois estimé qu'il fallait 'beaucoup plus' pour parvenir à une 'paix réelle' avec la Russie.

'Dans les étapes que nous avons coordonnées avec la partie américaine, nous avons réussi à inclure des points extrêmement sensibles', a indiqué M. Zelensky lors d'une conférence virtuelle en Suède. 'Ce sont des étapes importantes, mais pour parvenir à une paix réelle, il faut plus, beaucoup plus', a-t-il ajouté.

Le dirigeant ukrainien a notamment salué les mesures comprenant la libération totale de tous les prisonniers ukrainiens selon la formule de ''tous-contre-tous' et des civils, ainsi que le retour de 'tous les enfants ukrainiens enlevés par la Russie'.

'Bien sûr, nous continuons tous à travailler avec nos partenaires, en particulier les États-Unis, et à rechercher des compromis qui nous renforcent et ne nous affaiblissent pas', a ajouté le président ukrainien, disant que son pays se trouve à un 'moment critique'.

Une réunion des dirigeants européens sur l'Ukraine se tient lundi à Luanda en Angola, avant un sommet UE-Afrique.

Les discussions à Genève se sont tenues sur la base du projet de plan en 28 points du président américain Donald Trump, considéré en premier lieu comme largement favorable à Moscou, visant à mettre fin au conflit provoqué par près de quatre ans d'invasion russe de l'Ukraine.

/ATS