Portland: 2 personnes blessées par des tirs d'une police fédérale

Deux personnes ont été blessées jeudi par des tirs de la police américaine aux frontières à Portland, a annoncé la police de cette ville. L'incident intervient après qu'une femme a été abattue par un agent de l'ICE mercredi à Minneapolis.

'Deux personnes ont été hospitalisées à la suite d'une fusillade impliquant des agents fédéraux', a expliqué la police municipale dans un communiqué. Le FBI a confirmé l'implication de la police aux frontières.

L'incident intervient dans un contexte très tendu aux Etats-Unis. Mercredi à Minneapolis, une femme de 37 ans a été abattue par un autre agent fédéral, appartenant à la police de l'immigration (ICE).

/ATS