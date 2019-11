Pont effondré à Toulouse: le chargement était trop lourd

Le camion ayant emprunté le pont suspendu qui s'est effondré lundi près de Toulouse pesait avec son chargement 'plus de 40 tonnes'. C'est plus du double du poids maximal autorisé, a indiqué mardi à l'AFP le maire de Mirepoix-sur-Tarn, Eric Oget.

Les plongeurs de la gendarmerie 'ont reconnu l'engin et en faisant l'addition du poids du camion, de ce qu'il transportait, de la toupie, on estime à plus de 40 tonnes, largement. C'était un camion de gabarit hors norme, le pont a craqué', a-t-il expliqué. Cette structure métallique datant de 1931 peut supporter une charge maximale de 19 tonnes.

Deux personnes ont trouvé la mort dans l'accident: une adolescente de quinze ans et le conducteur du camion. 'Si c'était le chauffeur d'une entreprise d'ailleurs, j'aurais compris, mais le chauffeur du camion était d'ici, ça m'étonne qu'il se soit engagé avec un tonnage de 40 tonnes ou plus', a ajouté l'élu de ce village d'un millier d'habitants à 30 minutes de Toulouse.

Les gendarmes poursuivaient mardi leurs investigations, en exploitant notamment les images prises par les plongeurs lundi, des constatations techniques précieuses pour la suite de l'enquête. La carcasse du camion devrait être remontée à la surface mais cette opération complexe pourrait prendre du temps.

/ATS