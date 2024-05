Pont à Baltimore: le bateau a subi deux pannes avant l'impact

Le porte-conteneurs à l'origine de l'effondrement du pont de Baltimore à la fin mars a subi deux pannes électriques juste avant l'impact, selon un rapport préliminaire. Il avait également été touché par deux autres pannes électriques la veille dans le port.

L'agence américaine de sécurité des transports (NTSB) 'enquête toujours sur la configuration électrique après la première avarie dans le port et ses conséquences éventuelles sur les événements survenus au moment de l'accident', ajoute le rapport publié mardi.

L'équipage du Dali, qui quittait le port de Baltimore, sur la côte est des Etats-Unis, à destination du Sri Lanka, avait réussi à lancer un appel à l'aide aux autorités juste avant le drame, ce qui leur a permis de couper une partie du trafic routier sur l'ouvrage.

D'après le rapport, l'équipage avait été soumis à de multiples tests de dépistage de drogues et d'alcool avant et après la catastrophe. Tous se sont révélés négatifs.

Comme un château de cartes

Le 26 mars, le pont Francis Scott Key s'était effondré en quelques secondes comme un château de cartes après avoir été percuté par le Dali, qui bat pavillon singapourien.

Six ouvriers qui effectuaient des travaux de réparation sur le pont, tous des immigrés latino-américains, sont morts. Le dernier corps n'a été retrouvé que la semaine passée. Les autorités ont détruit à l'explosif lundi un morceau de l'ouvrage afin de dégager le porte-conteneurs encastré.

Le pont était un axe autoroutier important pour le nord-est des Etats-Unis, reliant la capitale Washington et New York. Le transport maritime dans l'un des ports les plus actifs du pays avait été bloqué.

Un couloir temporaire de navigation a été ouvert, notamment pour permettre le passage de navires effectuant les opérations de déblaiement.

/ATS