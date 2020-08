Pompeo: le peuple du Bélarus a le droit d'avoir « les libertés qu'il réclame »

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a soutenu mercredi à Prague les manifestants du Bélarus. Il a appelé le régime de Minsk à ne pas utiliser la force.

'Nous voulons que le peuple biélorusse jouisse des libertés qu'il réclame, qu'il pense être dans son meilleur intérêt', a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre tchèque Andrej Babis.

'Nous demandons instamment que les manifestants non violents soient protégés et en sécurité, il n'est dans l'intérêt de personne d'agir ainsi', a-t-il ajouté. Le chef du gouvernement tchèque a de son côté jugé 'choquant' et 'scandaleux' le déroulement des événements au Bélarus.

Appel à l'UE

'J'espère que l'Union européenne publiera non seulement des déclarations, mais prendra également des mesures', a-t-il ajouté estimant que le régime en place au Bélarus était 'inacceptable'.

Les protestations contre la réélection à la présidence du dirigeant autoritaire Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 26 ans, secouent Minsk, la capitale, et plusieurs autres villes du pays depuis dimanche soir.

Milliers d'arrestations

Violemment dispersées par la police avec des grenades assourdissantes et des balles en caoutchouc, ces manifestations se sont soldées par des milliers d'arrestations et ont fait un mort et plus de 250 blessés, selon les chiffres officiels.

Arrivé mardi en République tchèque, pour sa première étape d'une tournée en Europe centrale, centrée sur la Chine, la 5G et le redéploiement des troupes américaines retirées d'Allemagne, le chef de la diplomatie américaine se rendra encore en Slovénie, en Autriche, et en Pologne.

Il tentera de convaincre ses partenaires de se passer dans la construction des réseaux 5G des services du géant chinois de télécommunication Huawei, considéré comme une menace par Washington, et discutera de la manière de réduire la dépendance énergétique de cette région envers la Russie.

En Pologne, il discutera également du déploiement d'au moins 1000 soldats supplémentaires retirés d'Allemagne.

/ATS