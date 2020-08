Plusieurs milliers de manifestants rassemblés à Minsk

Plusieurs milliers de manifestants étaient à nouveau rassemblés samedi à Minsk, la capitale du Bélarus, pour protester contre la réélection du président Alexandre Loukachenko, a constaté un journaliste de l'AFP.

Des milliers de personnes convergeaient vers la station de métro Pouchkinskaïa, à l'ouest du centre de Minsk, pour rendre hommage à un manifestant ayant trouvé la mort à proximité lors d'une manifestation lundi dernier.

'Non à la violence!', 'Vive le Bélarus', scandaient les manifestants, portant des fleurs ou faisant le 'V' de la victoire avec les doigts.

Au même moment, entre 500 et 700 personnes sont réunies avec la famille du défunt autour de son cercueil, exposé dans un autre quartier de la capitale, selon une journaliste de l'AFP sur place.

La foule s'est ensuite dispersée pour se rendre à la station de métro Pouchkinskaïa.

Depuis dimanche dernier, des dizaines de milliers de manifestants contestent la réélection d'Alexandre Loukachenko à travers le pays, dénonçant des fraudes massives et la violente répression du pouvoir.

Loukachenko parle avec Poutine

De son côté, le président du Bélarus Alexandre Loukachenko s'est entretenu par téléphone samedi avec son homologue russe Vladimir Poutine, a rapporté l'agence étatique Belta.

'Les présidents ont discuté de la situation en cours à l'intérieur et l'extérieur du Bélarus', a indiqué l'agence bélarusse Belta, sur sa chaîne Telegram, peu de temps après que le président Loukachenko a demandé à s'entretenir avec Poutine pour évoquer la 'menace' visant, selon lui, son pays et 'toute notre région'.

'Une agression est en train d'être menée contre le Bélarus. Nous devons contacter Poutine, le président russe, pour que je puisse parler avec lui maintenant', avait affirmé Alexandre Loukachenko plus tôt samedi, lors d'une réunion avec des responsables. 'Car ce n'est pas une menace uniquement contre le Bélarus', avait ainsi ajouté le chef d'Etat, qui a soutenu que la contestation menaçait toute la région et l'Union entre la Russie et le Bélarus, une union intergouvernementale en place entre les deux pays.

Selon M. Loukachenko, son pays fait face à une 'révolution de couleur' - le nom donné à plusieurs soulèvements populaires dans l'ex-URSS ces 20 dernières années - avec des 'éléments d'interférence extérieure.'

Le pouvoir bélarusse a reçu le soutien de Moscou, qui a dénoncé des tentatives d''ingérence étrangère' visant à déstabiliser le Bélarus, un allié historique de la Russie, malgré des tensions récurrentes entre les deux pays ces dernières années.

/ATS