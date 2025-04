Plus de 70% des terres accessibles en Ukraine libérées des mines

Plus de 70% des terres accessibles en Ukraine sont désormais libérées de mines antipersonnel et engins explosifs, selon la Fondation suisse de déminage (FSD). Elle a annoncé vendredi à Genève qu'elle allait tester un nouveau drone dans les prochaines semaines.

Malgré l'étendue du défi, 'on peut être optimiste', affirme son directeur Hansjörg Eberle à Genève. Depuis le début du conflit, la FSD a examiné près de 120 km2, dit l'organisation à l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre les mines. Avec ses efforts et ceux d'autres institutions actives, des milliers d'hectares ont été rendus à l'agriculture, pour les infrastructures et à la population.

La FSD a elle décontaminé 2,5 km2 de territoires dans les régions de Tchernihiv, Kharkiv, Donetsk et Kherson. Près de 400'000 personnes savent désormais repérer des mines. 'Chaque jour, des engins explosifs sont retirés', insiste l'organisation.

Un partenariat avec l'ONG ukrainienne Ukrainian Center for Humanitarian Protection (UCHP) a été établi il y a quelques mois. La FSD l'accompagne sur les techniques de déminage mais aussi le pilotage des dispositifs pour garantir des initiatives durablement.

Réunion prévue à Genève

Dans les prochaines semaines, la FSD va aussi tester un nouveau drone doté d'un radar à pénétration du sol. De quoi identifier plus rapidement et plus précisément les mines antipersonnel et les engins non explosés et d'accélérer par conséquent le nettoyage, selon un responsable de l'organisation. Parmi 45'000 km2 accessibles, 35'000 ont été libérés par des investigations et du déminage jusqu'à la fin de l'année dernière.

La Suisse aide la FSD et de nombreux autres acteurs sur cette question en Ukraine. Le Centre international pour le déminage humanitaire de Genève (GICHD) a assisté les autorités ukrainiennes pour établir leur nouvelle politique pour décontaminer quatre cinquièmes de son territoire d'ici 2033.

Des estimations parlent de plusieurs siècles pour nettoyer entièrement le territoire du pays. Un atelier de suivi avec les donateurs internationaux, avec la participation d'un vice-ministre ukrainien, est prévu la semaine prochaine à Genève.

