Plus de 500 randonneurs évacués d'un volcan à Lombok

Plus de 500 randonneurs ont été évacués mardi d'un volcan actif situé sur l'île de Lombok en Indonésie, a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'agence locale de gestion des catastrophes. Ils étaient bloqués sur la montagne depuis dimanche après un puissant séisme.

'543 randonneurs ont été évacués, ils sont arrivés la nuit dernière', a détaillé le porte-parole. Six personnes sont toujours sur la montagne, toutes sont toutefois en bonne santé, a-t-il ajouté.

Le tremblement de terre de magnitude 6,4 survenu dimanche matin et suivi de multiples répliques a provoqué la chute de tonnes de pierres et de boue bloquant des sentiers du mont Rinjani, un volcan prisé par les touristes. De nombreux randonneurs se sont retrouvés bloqués. Parmi les touristes figurent des locaux mais aussi de nombreux Européens, ont indiqué les autorités de l'archipel d'Asie du Sud-Est.

Les randonneurs ont commencé à descendre lundi du volcan, qui culmine à 3726 mètres d'altitude. Des guides avaient découvert un chemin alternatif qui n'avait pas été touché par les glissements de terrain.

Largage d'approvisionnement

La plupart des touristes sont donc arrivés au pied de la montagne lundi vers 22h00 (16h00 en Suisse), a précisé I Gusti Lanang Wiswananda, porte-parole de l'agence de recherche et de secours de la province des Petites îles de la Sonde occidentales, où se trouve l'île touristique de Lombok, voisine de celle de Bali. Des centaines d'autres randonneurs avaient réussi à redescendre dimanche, selon les autorités.

Des hélicoptères de l'armée ont largué de la nourriture et des boissons dans plusieurs endroits de la montagne, afin d'approvisionner les randonneurs bloqués.

Le séisme a fait au moins 16 morts et plus de 200 blessés, tandis que des centaines de maisons ont été détruites. L'Indonésie, un archipel de 17'000 îles et îlots, se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique. Ce pays est frappé par de nombreux séismes, mais la plupart ne sont pas dangereux.

/ATS