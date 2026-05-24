Plus de 180'000 personnes ont manifesté samedi à Belgrade

Plus de 180'000 personnes ont manifesté samedi soir à Belgrade pour réclamer des élections, espérant donner un nouvel élan au mouvement anti-corruption né de l'effondrement mortel de la gare de Novi Sad en novembre 2024, selon un organisme de comptage indépendant.

'Entre 180'000 et 190'000 personnes s'étaient rassemblées lors de la manifestation (...) Il s'agit de la deuxième plus grande manifestation en Serbie depuis la chute (en 2000 du président Slobodan) Milosevic', affirme sur X Arhiv javnih skupova (AJS), un groupe indépendant composé de journalistes et d'intellectuels spécialisés dans le comptage de manifestations.

Lors du précédent grand rassemblement organisée en mars 2025 par le mouvement étudiant, né après l'effondrement mortel de la gare de Novi Sad (nord), entre 275'000 et 325'000 personnes avaient manifesté.

/ATS