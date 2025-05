Plus de 120 drones ukrainiens interceptés par la Russie

La Russie a indiqué avoir intercepté plus de 120 drones ukrainiens en quelques heures mardi soir et mercredi matin. L'attaque a provoqué de nouvelles perturbations du fonctionnement d'aéroports de Moscou.

Alors que l'Ukraine a été visée ces derniers jours par des bombardements russes sans précédent, le ministère russe de la défense a annoncé sur le réseau social Telegram que sa défense antiaérienne avait 'totalement détruit et intercepté 112 drones ukrainiens' entre 21h00 et minuit (20h00 et 23h00 en Suisse), dont 59 au-dessus de la seule région de Briansk (sud-ouest).

Plus tard dans la nuit, le maire de Moscou Sergueï Sobianine a indiqué dans une série de messages sur les réseaux sociaux que 12 drones se dirigeant vers la capitale avaient été abattus.

Si l'armée russe dit quotidiennement intercepter des dizaines de drones ukrainiens, leur nombre est rarement aussi élevé en quelques heures et la capitale russe, à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière ukrainienne, a été rarement ciblée depuis le début de l'offensive russe à grande échelle en Ukraine il y a plus de trois ans.

Attaques russes massives

Ces derniers jours, ces attaques contre Moscou sont devenues plus fréquentes, perturbant le trafic aérien.

Tôt mercredi matin, le fonctionnement de deux aéroports moscovites, Vnoukovo et Joukovski, a été suspendu, a indiqué l'agence de régulation du transport aérien.

L'Ukraine a annoncé avoir été visée par des attaques aériennes russes massives ces derniers jours. Dimanche, 13 civils, dont trois enfants de la même famille, ont péri dans des frappes de missiles et drones russes, selon Kiev.

Lundi, les attaques n'ont pas fait de morts, mais ont impliqué 355 drones, un 'record' depuis le début du conflit, selon l'armée de l'air ukrainienne.

Le ministère russe de la défense a affirmé mardi que c'était l'Ukraine, soutenue par 'certains pays européens', qui avait 'pris une série de mesures provocatrices visant à faire échouer le processus de négociations', citant la multiplication des 'attaques à l'aide de drones et de missiles' contre des installations civiles en Russie depuis le 20 mai.

/ATS