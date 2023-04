Plus de 12'300 victimes de mines en trois décennies en Colombie

La Colombie a enregistré une moyenne d'une victime de mines antipersonnel chaque jour au cours des trois dernières décennies. Avec 12'322 personnes mortes ou blessées depuis 1990, c'est le sixième pays le plus touché au monde.

Les mines terrestres sont des dispositifs utilisés par de nombreux groupes armés dans le conflit interne qui déchire le pays depuis plus d'un demi-siècle, a précisé dans un bulletin le bureau du défenseur du peuple.

Guérilleros, paramilitaires et trafiquants de drogue utilisent généralement ce type d'engins piégés pour protéger leurs territoires et zones d'influence, ainsi que leurs cultures illicites de coca.

Cultures pour la drogue

'Il n'est pas possible de concevoir un pays en paix lorsqu'il y a encore des mines antipersonnel, des munitions non explosées et des engins explosifs improvisés sur nos territoires, mettant en danger la vie des personnes vivant dans les zones les plus touchées par le conflit', a commenté le défenseur du peuple, Carlos Camargo.

Selon le service d'action contre les mines de l'ONU (UNMAS), la Colombie a été en 2021 l'un des pays les plus touchés par les mines antipersonnel avec 152 incidents recensés, derrière l'Afghanistan, le Yémen, le Nigeria, le Mali et l'Irak.

En Colombie, près de la moitié (47%) des accidents dus aux mines cette même année se sont produits dans la province du Nariño (sud-ouest), région qui abrite la plus grande quantité de cultures pour la drogue au monde, dans le pays qui exporte le plus de cocaïne.

Selon le gouvernement colombien, 491 des 1100 municipalités du pays ont été déminées et 78% de l'ensemble du territoire est aujourd'hui débarrassé de cette menace.

Malgré l'accord de paix signé en 2016 avec la guérilla marxiste des FARC, les violences se poursuivent en Colombie.

/ATS