Plan pour l'Ukraine: la Russie fait état de « lents progrès »

Photo: KEYSTONE/AP/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO

La Russie a fait état lundi de 'lents progrès' dans les négociations avec les Etats-Unis sur le plan visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Moscou dénonce toutefois les 'tentatives malveillantes' de certains pays de faire échouer les pourparlers.

'On observe des progrès lents. Ils s'accompagnent de tentatives extrêmement néfastes et malveillantes d'un groupe influent d'États visant à torpiller ces efforts et à faire dérailler le processus diplomatique', a déclaré le vice-ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Riabkov, cité par les agences de presse russes.

/ATS
 

