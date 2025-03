Pékin somme les « séparatistes » de Taïwan à s'écarter du « précipice »

L'armée chinoise a appelé dimanche les 'séparatistes' de Taïwan à s'écarter du 'précipice', au risque de se retrouver dans une 'impasse', a rapporté un média d'Etat. Elle a averti qu'elle resserrait 'le noeud coulant' si le séparatisme se renforçait.

'Plus les séparatistes pour 'l'indépendance de Taïwan' deviendront envahissants, plus le noeud coulant autour de leur cou se resserra et plus l'épée au-dessus de leur tête sera tranchante', a lancé le porte-parole de l'armée chinoise, à des délégués, lors de l'événement politique annuel des 'Deux Sessions', cité par l'agence Chine nouvelle.

L'armée chinoise 'est une force d'action pour lutter contre le séparatisme et promouvoir la réunification', a-t-il décrit. Et de s'adresser aux partisans de l'indépendance de Taïwan: 'Vous avez monté votre monture jusqu'au précipice d'une falaise, mais derrière vous se trouve la terre. Si vous persistez à prendre la mauvaise direction, vous rencontrerez une impasse'.

Pékin considère l'île de Taïwan comme une partie de son territoire, et n'a pas exclu de recourir à la force pour en reprendre le contrôle.

Dans le cadre des 'Deux Sessions', qui réunissent à Pékin des milliers de délégués, la Chine a annoncé mercredi une hausse de 7,2% de son budget de défense en 2025, soit le même taux que l'an dernier.

Pékin souligne régulièrement avoir besoin d'augmenter ses dépenses militaires pour améliorer les conditions de vie des soldats, mener des exercices ou obtenir de meilleurs équipements.

/ATS