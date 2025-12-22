Pays-Bas: une voiture fonce dans la foule, neuf blessés

Neuf personnes ont été blessées lundi, dont trois grièvement, quand une voiture a foncé dans la foule à Nunspeet, à environ 70 kilomètres à l'est d'Amsterdam, aux Pays-Bas, la police déclarant qu'elle ne soupçonnait pas une attaque délibérée.

'A la première vue, cela ne ressemble pas (à une attaque) délibérée, mais nous enquêtons toujours', a déclaré la police sur X.

'Mes pensées vont aux victimes et à leurs familles', a déclaré sur X Rob Jetten, qui est en passe de devenir le prochain Premier ministre du pays.

'Une immense gratitude et un immense respect aux services d'urgence qui mettent tout en oeuvre pour fournir les meilleurs soins possibles', a-t-il ajouté.

/ATS