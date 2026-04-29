Pays-Bas: Un incendie ravage un terrain d'entraînement militaire

Un incendie ravageait mercredi une zone d'entraînement militaire dans l'est des Pays-Bas, avec ...
Pays-Bas: Un incendie ravage un terrain d'entraînement militaire

Pays-Bas: Un incendie ravage un terrain d'entraînement militaire

Photo: KEYSTONE/EPA/STRINGER

Un incendie ravageait mercredi une zone d'entraînement militaire dans l'est des Pays-Bas, avec de la fumée visible jusqu'à la région d'Amsterdam, en raison du vent.

Le feu s'est déclenché mercredi matin sur un champ de tir d'artillerie de l'armée néerlandaise de la localité de 't Harde (Gueldre), selon les autorités locales.

'Plusieurs équipes de pompiers ont été déployées pour maîtriser l'incendie', a indiqué l'institut de sécurité du Gueldre sur son site, demandant aux riverains de rester loin de la fumée, tandis qu'une portion de l'autoroute A28 a été fermée temporairement.

Un porte-parole de la maréchaussée royale a déclaré à l'agence de presse locale ANP que l'incendie s'était produit lors d'un exercice militaire, mais on ignorait encore s'il avait été provoqué par cet exercice.

L'armée de l'air néerlandaise a quant à elle indiqué sur son compte X avoir déployé trois hélicoptères pour aider à combattre les flammes.

'Pour les Pays-Bas, il s'agit vraiment d'un incendie d'une ampleur exceptionnelle, a déclaré à l'ANP Edwin Kok, coordinateur national de la lutte contre les feux de forêt de l'Institut néerlandais de la sécurité publique (NIPV).

Selon M. Kok, l'extinction pourrait encore prendre plusieurs jours, compte tenu des conditions météorologiques.

'Le centre d'appel reçoit actuellement de nombreux signalements de personnes gênées par la fumée', a indiqué le département de sécurité de la région d'Amsterdam-Amstelland sur son site.

/ATS
 

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