Pasteur américain: Washington sanctionne deux ministres turcs

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi des sanctions contre les ministres turcs de l'Intérieur et de la Justice, Suleyman Soylu et Abdulhamit Gul. Ils les accusent d'avoir joué un rôle majeur dans l'arrestation et la détention du pasteur américain Andrew Brunson.

'Nous croyons qu'il a été victime d'un traitement injuste et injustifié de la part du gouvernement turc', a précisé Sarah Sanders, la porte-parole de la Maison Blanche.

Andrew Brunson est accusé par les autorités turques d'activités 'terroristes' et d'espionnage et a été placé mercredi dernier en résidence surveillée après un an et demi de détention.

/ATS