Parlement européen: droite, socialistes et centristes majoritaires

Malgré une poussée des forces d'extrême droite, les groupes du Parti populaire européen (droite), Socialistes et démocrates (S&D) et Renew Europe (centristes et libéraux) conservent à eux trois réunis une majorité au Parlement européen, selon ses projections.

Le Parti populaire européen (PPE, droite pro-européenne) consoliderait sa première place devant les socialistes (S&D) et les libéraux (Renew) aux élections européennes qui se terminent ce dimanche. La coalition sortante resterait ainsi majoritaire, tandis que la poussée de l'extrême droite semblait contenue, selon une première projection fournie par le Parlement européen.

Avec 181 sièges (+5) sur 720, le parti de la présidente de la Commission Ursula von der Leyen serait donc en position de faire reconduire le mandat de sa principale candidate, avec la même coalition. Le PPE devancerait largement les socialistes et sociaux-démocrates du S&D qui, avec 135 sièges projetés, connaitraient une légère baisse (-4).

En fort recul (-20), les libéraux et macronistes de Renew Europe n'en resteraient pas moins la 3e force de l'hémicycle, avec 82 sièges.

Aucun groupe politique

Ce rang est toutefois sujet à caution, notamment parce que bon nombre de sièges (102) sont ceux de députés qui ne sont inscrits dans aucun groupe politique dans ce PE ou des candidats nouvellement élus non encore affiliés à un groupe. Certains pourraient venir renforcer l'extrême droite, qui réalise une poussée contenue: les nationaux-conservateurs d'ECR décrocheraient 71 sièges (+7), tandis que l'extrême droite identitaire d'ID passerait à 62.

Les Verts/ALE connaîtraient un fort recul, à 53 sièges, venant de 72. À l'extrême gauche, avec 34 sièges, La Gauche connaîtrait un tassement (-3), à mettre en balance à nouveau avec le nombre de nouveaux députés qui ne sont encore alliés à aucun groupe politique du Parlement sortant.

Cette projection est fondée sur des résultats partiels et des estimations ou des sondages publiés par les États membres. Les premiers résultats officiels ne seront connus qu'après 23h, quand les derniers bureaux de vote auront fermé leurs portes en Italie.

/ATS