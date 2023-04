Ouverture d'un couloir humanitaire au Soudan

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé dimanche la suspension de ses opérations au Soudan après la mort samedi de trois humanitaires travaillant pour cette agence de l'ONU. Dans le même temps, un accord pour évacuer les blesssés a été trouvé.

L'armée et les paramilitaires qui s'affrontent depuis samedi au Soudan ont annoncé ouvrir dimanche à 16h00 des 'couloirs humanitaires' pour évacuer les blessés 'pendant trois heures', se gardant des deux côtés un 'droit de riposte en cas de violation' de l'accord.

Les combats, à l'arme lourde dans les rues de Khartoum et de plusieurs villes et même depuis le ciel avec l'armée de l'air qui bombarde les sièges des Forces de soutien rapide (FSR) ont tué au moins 56 civils et des 'dizaines' de combattants des deux camps, selon des médecins qui dénoncent réquisitions d'ambulances, routes barrées et la mort de plusieurs praticiens dans les violences.

Parmi eux trois humanitaires qui travaillaient pour le PAM, dont le siège est à Rome. 'Nous sommes obligés de suspendre temporairement nos opérations au Soudan le temps d'analyser l'évolution de la situation sécuritaire', indique sa directrice Cindy McCain, citée dans un communiqué.

Trois humanitaires du PAM ont été tués dans les combats qui font rage au Soudan depuis samedi entre les Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo, dit 'Hemedti', et l'armée régulière, a annoncé dimanche l'émissaire de l'ONU dans ce pays d'Afrique du Nord-Est.

Ils ont été tués 'samedi en accomplissant leur travail au Darfour-Nord', dans l'ouest près du Tchad, qui a fermé sa frontière samedi à cause des violences, précise dans un communiqué Volker Perthes. Il ajoute que des 'bâtiments humanitaires auraient été touchés et d'autres pillés au Darfour', bastion historique des FSR.

Sauver des vies

Le PAM précise pour sa part qu'un des avions utilisés pour ses opérations a également été endommagé samedi à l'aéroport international de Khartoum.

'Le PAM est engagé dans l'assistance à la population soudanaise qui fait face à une terrible insécurité alimentaire, mais nous ne pouvons pas faire notre travail, qui sauve des vies, si la sécurité de nos équipes et partenaires n'est pas assurée', assure Mme McCain.

'Toute perte de vie dans l'exercice humanitaire est inacceptable et je demande des mesures immédiates pour garantir la sécurité de ceux qui sont encore présents', poursuit la responsable.

'Les travailleurs humanitaires sont neutres et ne devraient jamais être des cibles. Menacer nos équipes rend impossible de travailler en sécurité', rappelle Mme McCain, demandant aux parties en conflit de trouver un accord pour 'assurer la sécurité des travailleurs humanitaires sur le terrain'.

Ceci permettrait de 'poursuivre l'assistance humanitaire qui sauve des vies aux gens au Soudan. Ils restent notre principale priorité', conclut la directrice du PAM.

/ATS