Opération tentée mardi pour sauver le béluga égaré dans la Seine

L'opération d'extraction du béluga égaré depuis une semaine dans la Seine et retenu depuis vendredi dans une écluse, a débuté mardi peu avant 22h00, ont annoncé les autorités françaises.

Vingt-quatre plongeurs de la gendarmerie et des pompiers ont fait un dernier briefing avant de se diriger vers l'écluse de Saint-Pierre-la-Garenne (nord-ouest) pour tenter d'en extraire le béluga, qui doit être ensuite transporté par camion à Ouistreham, au bord de la Manche, a constaté un journaliste de l'AFP.

'On aura fait le maximum et le mieux possible', a estimé la secrétaire générale de la préfecture du département de l'Eure, Isabelle Dorliat-Pouzet.

Cette opération n'est cependant pas 'gagnée d'avance', a-t-elle ajouté, car elle peut générer du stress 'qui est un facteur de décès' pour l'animal. Le béluga se nourrit toujours 'très peu' et son état de santé est 'stationnaire', selon la sous-préfète.

La présence exceptionnelle de l'animal marin dans la Seine et à 70 km de Paris suscite un vif intérêt, au-delà des frontières françaises.

Une membre de l'équipe du Marineland d'Antibes (sud), arrivée lundi soir sur les lieux, a indiqué que l'opération serait 'hors du commun'.

Une fois transporté par camion réfrigéré jusqu'à Ouistreham, l'animal devrait y être déposé pour trois jours dans un sas à eau de mer, le temps de recevoir des soins, avant d'être emmené au large pour y être relâché.

