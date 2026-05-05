OMS: deux cas confirmés et cinq suspectés d'hantavirus

Deux cas d'hantavirus sur le bateau de croisière désormais au large du Cap-Vert sont confirmés ...
OMS: deux cas confirmés et cinq suspectés d'hantavirus

OMS: deux cas confirmés et cinq suspectés d'hantavirus

Photo: KEYSTONE/AP/Arilson Almeida

Deux cas d'hantavirus sur le bateau de croisière désormais au large du Cap-Vert sont confirmés et cinq suspectés, selon l'OMS. Le traçage des contacts d'une passagère sur un vol qu'elle avait pris entre Saint-Hélène et Johannesbourg a été lancé.

Au total, trois décès ont été observés jusqu'à présent, selon la situation relayée mardi à Genève par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Deux personnes qui ont succombé fin avril de symptômes diarrhéiques ou gastrointestinaux avaient voyagé en Amérique du Sud avant de prendre le bateau début avril en Argentine. La troisième victime était fiévreuse.

Trois cas suspects restent à bord du navire parmi près de 150 passagers et membres d'équipage toujours bloqués au large du Cap-Vert. Les autorités de ce pays évaluent les patients et collectent davantage d'échantillons pour mener des tests, a encore précisé l'OMS.

Parmi les dispositifs pris, le Cap-Vert, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Afrique du Sud et les autorités britanniques collaborent. Des investigations épidémiologiques sont elles en cours.

/ATS
 

Actualités suivantes

Des agents fédéraux tirent sur un homme armé vers la Maison Blanche

Des agents fédéraux tirent sur un homme armé vers la Maison Blanche

Monde    Actualisé le 05.05.2026 - 00:47

Des attaques russes font neuf morts dans deux villes en Ukraine

Des attaques russes font neuf morts dans deux villes en Ukraine

Monde    Actualisé le 05.05.2026 - 05:25

Guy Parmelin se rend au sommet européen en Arménie

Guy Parmelin se rend au sommet européen en Arménie

Monde    Actualisé le 04.05.2026 - 11:35

Un avion United Airlines atterrissant à Newark heurte un camion

Un avion United Airlines atterrissant à Newark heurte un camion

Monde    Actualisé le 04.05.2026 - 04:11

Articles les plus lus

Atterrissage imprévu du premier ministre espagnol à Ankara

Atterrissage imprévu du premier ministre espagnol à Ankara

Monde    Actualisé le 03.05.2026 - 23:50

Un avion United Airlines atterrissant à Newark heurte un camion

Un avion United Airlines atterrissant à Newark heurte un camion

Monde    Actualisé le 04.05.2026 - 04:11

L'ex-maire de New York Giuliani hospitalisé dans un état « critique »

L'ex-maire de New York Giuliani hospitalisé dans un état « critique »

Monde    Actualisé le 04.05.2026 - 05:08

Guy Parmelin se rend au sommet européen en Arménie

Guy Parmelin se rend au sommet européen en Arménie

Monde    Actualisé le 04.05.2026 - 11:35