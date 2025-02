"Nuit tranquille pour le pape, toujours dans un état critique

Le pape François, 88 ans, toujours dans un état critique avec une double pneumonie, 'a passé une nuit tranquille et se repose', a annoncé le Vatican mercredi matin. Il est hospitalisé depuis 13 jours.

Selon son dernier bulletin de santé publié mardi soir, l'état du pontife argentin 'reste critique mais stationnaire'. Le pape a subi mardi soir une radio de contrôle 'programmée' pour le suivi de sa pneumonie, une infection du tissu pulmonaire potentiellement mortelle, et 'le pronostic reste réservé', a ajouté la même source dans un bref communiqué.

Selon une source vaticane, le résultat de cette radio, la troisième depuis son hospitalisation le 14 février, devrait être connu mercredi. Cette hospitalisation, la quatrième et plus longue depuis le début du pontificat en 2013, suscite de vives inquiétudes alors que le pape a déjà été affaibli par une série de problèmes ces dernières années, allant d'opérations du côlon et de l'abdomen à des difficultés à marcher.

/ATS