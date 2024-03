Nouvelles images de la princesse Kate, souriante, avec William

De nouvelles images de la princesse britannique Kate ont été publiées lundi soir, la montrant souriante, à côté de son mari, le prince William, dans un marché fermier à Windsor. Son état de santé alimente rumeurs et folles spéculations depuis des semaines.

Sur une vidéo publiée notamment par le tabloïd le Sun et une photographie plus nette, on voit Kate, 42 ans, en train de marcher les cheveux lâchés, vêtue d'un legging et d'un pull noirs, souriante.

Selon des médias britanniques, ces images de la princesse et son époux, l'héritier du trône britannique, ont été prises samedi devant un marché de produits fermiers locaux, à Windsor, non loin de leur résidence familiale à la campagne, à l'ouest de Londres.

Lundi dernier, Kate avait déjà été photographiée dans une voiture avec William.

Toutes sortes de théories

Kate a subi une lourde opération de l'abdomen le 16 janvier. Le palais avait prévenu qu'elle ne reprendrait pas ses fonctions publiques avant Pâques. Mais la longue absence de la princesse, habituellement l'une des femmes les plus photographiées de la planète, a donné lieu à toutes sortes de théories.

La publication le 10 mars d'une image de la princesse de Galles, souriante et entourée de ses enfants pour la fête des mères, devait y répondre. Mais la découverte de multiples retouches sur ce cliché, son retrait par cinq des plus grandes agences de presse (dont l'AFP), qui l'avaient publié, et les plates excuses de Kate, qui a endossé la responsabilité en disant 's'essayer à l'édition', ont eu l'effet complètement inverse.

Lundi soir, le Sun accompagne les nouvelles images d'un message à l'adresse de la princesse: 'Heureux de vous voir Kate', écrit-il. 'Cette image va faire taire les théories du complot', se félicite le Daily Mail. Elle va aussi 'rassurer les fans sur le bon rétablissement' de la princesse après son opération, ajoute le journal.

Selon le Sun, Kate et William ont par ailleurs assisté dimanche à un événement sportif auquel participaient leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis.

