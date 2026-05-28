Nouvelles frappes américaines dans le sud de l'Iran

L'armée américaine a abattu quatre drones iraniens et mené des frappes sur une base au sol dans le sud du pays, a fait savoir mercredi soir un responsable américain. C'est la deuxième opération américaine de ce type cette semaine.

'Ces actions étaient mesurées, uniquement défensives et menées avec l'intention de maintenir le cessez-le-feu', a affirmé un responsable américain sous le couvert de l'anonymat.

Quatre drones d'attaque qui représentaient une 'menace autour du détroit d'Ormuz' ont été abattus, a-t-il affirmé. L'armée américaine a aussi frappé 'une station de contrôle au sol à Bandar Abbas qui menaçait de lancer un cinquième drone'.

'Ces actions étaient mesurées, uniquement défensives et menées avec l'intention de maintenir le cessez-le feu', a affirmé ce responsable sous le couvert de l'anonymat.

Négociations laborieuses

Les médias iraniens avaient auparavant rapporté que trois fortes explosions avaient été entendues vers 01h30 jeudi près de Bandar Abbas, une ville portuaire sur le détroit d'Ormuz.

Dans la nuit de lundi à mardi, Washington avait déjà annoncé avoir bombardé des sites de missiles dans le sud, l'Iran dénonçant pour sa part une violation du cessez-le-feu.

Si les armes se sont quasiment tues dans le golfe Persique depuis le 8 avril après plus d'un mois de frappes israélo-américaines qui ont fait des milliers de morts, les négociations sont laborieuses, et le détroit d'Ormuz reste verrouillé par l'Iran, ce qui a renchéri l'or noir et fait vaciller l'économie mondiale.

/ATS