Nouvelle frappe américaine contre des trafiquants présumés: 3 morts

Les Etats-Unis ont mené vendredi une nouvelle frappe dans le Pacifique contre un bateau de trafiquants de drogue présumés, tuant trois personnes, a annoncé l'armée américaine. En six mois, près de 150 personnes ont été tuées dans le cadre de cette campagne.

Comme souvent depuis le lancement de cette campagne, le commandement militaire américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes a publié sur le réseau social X une vidéo du bombardement, montrant une embarcation soufflée par une explosion filmée depuis les airs.

Le gouvernement américain n'a jamais fourni de preuve solide permettant d'affirmer que les navires visés étaient effectivement impliqués dans des trafics.

La légalité de cette campagne, qui vise officiellement des cartels alimentant le trafic de drogue aux Etats-Unis, suscite un vif débat dans le monde et au sein de la classe politique américaine.

Des experts et des responsables de l'ONU ont ainsi dénoncé des exécutions extrajudiciaires.

C'est aussi au nom de la lutte contre les cartels de la drogue que les forces américaines ont capturé le président vénézuélien Nicolás Maduro et son épouse le 3 janvier à Caracas. Ils sont accusés par la justice américaine de 'narcoterrorisme' et d'importation de 'tonnes de cocaïne'.

Le couple a immédiatement été transporté sur le sol américain et incarcéré. Tous deux ont plaidé non coupable devant un tribunal de New York et doivent comparaître de nouveau le 17 mars.

