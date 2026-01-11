« Nous allons bien », dit le président vénézuélien Maduro en prison

« Nous allons bien », dit le président vénézuélien Maduro en prison

Photo: KEYSTONE/AP/WABC

'Nous allons bien. Nous sommes des combattants', a déclaré le président vénézuélien Nicolás Maduro depuis sa prison aux Etats-Unis, selon son fils dans une vidéo publiée samedi. Il est détenu à New York depuis sa capture le 3 janvier par les Etats-Unis.

'Ne soyez pas tristes', a également transmis de dire M. Maduro à ses avocats, emprisonné à New York avec son épouse, la première dame Cilia Flores, a rapporté samedi Nicolás Maduro Guerra filmé lors d'une réunion à Caracas du parti au pouvoir au Venezuela, le PSUV.

/ATS
 

