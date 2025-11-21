Nigeria: enlèvement d'élèves dans une école catholique du centre

Un nombre indéterminé d'élèves ont été enlevés dans une école catholique du centre du Nigeria ...
Nigeria: enlèvement d'élèves dans une école catholique du centre

Nigeria: enlèvement d'élèves dans une école catholique du centre

Photo: KEYSTONE/AP/Tunde Omollehin

Un nombre indéterminé d'élèves ont été enlevés dans une école catholique du centre du Nigeria, a annoncé vendredi un responsable local. C'est le deuxième enlèvement de ce type dans le pays en une semaine.

'Le gouvernement de l'Etat du Niger a reçu avec une profonde tristesse la nouvelle inquiétante de l'enlèvement d'élèves de l'école St. Mary, dans la zone de gouvernement local d'Agwara', a déclaré Abubakar Usman, secrétaire du gouvernement de l'Etat, dans un communiqué, en ajoutant que 'le nombre exact d'élèves enlevés n'a pas encore été confirmé'.

/ATS
 

