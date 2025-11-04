New York élit son maire, le socialiste Zohran Mamdani net favori

Un socialiste de 34 ans, Zohran Mamdani, est en position favorable pour remporter la mairie de New York. C'est le plus suivi des scrutins locaux qui se tiennent mardi aux Etats-Unis et constituent un premier test électoral pour Donald Trump.

Prenant de nouveau position dans la campagne contre le jeune élu du Queens, le président américain a appelé les électeurs juifs à battre ce candidat musulman, ardent défenseur de la cause palestinienne.

'Toute personne juive qui vote pour Zohran Mamdani (...) est une personne stupide !!!', a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social, jugeant que ce dernier 'haïssait les juifs'.

Régulièrement attaqué sur ses déclarations passées sur Israël et la guerre à Gaza, l'élu new-yorkais n'a jamais changé de position. Soucieux de rassurer la communauté juive, il s'est toutefois montré durant sa campagne très ferme contre l'antisémitisme.

Les sondages donnent l'avantage à ce vainqueur surprise de la primaire démocrate en juin dernier, avec récemment de 4,5 à 16 points d'avance sur son principal adversaire Andrew Cuomo, ex-gouverneur de l'Etat de 67 ans. Ce dernier, qui se présente en indépendant après avoir été battu à la primaire, a reçu lundi un clair soutien de Donald Trump.

Le troisième homme, le républicain Curtis Sliwa, 71 ans, a obstinément refusé de se désister en faveur d'Andrew Cuomo, aux positions pro-entreprises et sécuritaires pourtant proches des siennes.

'Nous sommes sur le point d'écrire l'histoire'

'J'espère vraiment que (ce vote) améliorera la ville', a témoigné auprès de l'AFP Denise Gibbs, kinésithérapeute de 46 ans, qui a voté tôt dans la matinée à Bedford-Stuyvesant, quartier de Brooklyn. Son souhait: de meilleures 'conditions de vie pour les familles des classes populaires' et de meilleurs 'services pour les enfants'.

Zohran Mamdani, accompagné de son épouse, l'illustratrice Rama Duwaji, a voté un peu plus tard dans une salle municipale de son fief, le quartier populaire d'Astoria, dans le Queens.

'Nous sommes sur le point d'écrire l'histoire (...) de dire adieu à la politique du passé', a-t-il lancé.

Spécificité new-yorkaise

Né en Ouganda dans une famille indienne, ce membre du mouvement des Socialistes démocrates d'Amérique (DSA) a fait de la lutte contre la vie chère le coeur de sa campagne. Caricaturé en 'communiste' par Donald Trump, ses propositions (encadrement des loyers, bus et crèches gratuits) relèvent plutôt de la social-démocratie.

Signe de l'engouement pour le scrutin dans ce bastion démocrate qu'est New York, à seulement midi près de 1,2 million d'électeurs avaient voté, soit presqu'autant que le total des personnes qui s'étaient déplacées lors de la dernière élection municipale en 2021.

'S'il y a bien quelqu'un capable de protéger New York face au président Trump, c'est moi', a estimé Andrew Cuomo juste après avoir voté, à Manhattan. 'Si Zohran Mamdani devient maire, Trump n'en fera qu'une bouchée'.

Tandis que le président républicain a déployé l'armée dans plusieurs bastions démocrates (Portland, Chicago, Washington, Memphis et Los Angeles), Zohran Mamdani a promis de s'opposer 'farouchement' à sa politique anti-immigration et à sa guerre judiciaire contre ses 'ennemis politiques'.

Au sein même de son parti, le candidat ne fait pas l'unanimité. Plusieurs figures, notamment le chef des sénateurs démocrates Chuck Schumer, ne le soutiennent pas publiquement.

Et s'il s'est pour sa part tardivement prononcé pour Zohran Mamdani, le leader des démocrates à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, ne pense pas qu'il soit 'l'avenir' de leur camp, malgré l'engouement qu'il génère à New York.

Les experts interrogés par l'AFP le rejoignent, pointant la spécificité de la vie politique new-yorkaise par rapport au reste du pays.

D'autres Etats votent

Le New Jersey voisin choisit également son prochain gouverneur, entre l'homme d'affaires républicain Jack Ciattarelli et la démocrate, considérée comme modérée, Mikie Sherrill.

L'Etat a été considéré comme un bastion démocrate lors de la décennie passée. Mais à la dernière présidentielle, Donald Trump a considérablement réduit l'écart.

La police du New Jersey a rapporté que plusieurs bureaux de vote avaient fait l'objet mardi matin d'alertes à la bombe, obligeant les autorités à rediriger certains électeurs vers des bureaux voisins.

La Virginie, elle, va élire la première femme à sa tête. Les sondages donnent une avance favorable à la démocrate Abigail Spanberger face à la républicaine Winsome Earle-Sears. Mais là aussi, l'écart et la participation seront scrutés.

A l'autre bout du pays, les Californiens votent eux sur l'autorisation d'un redécoupage de la carte électorale de l'Etat qui favorisera le Parti démocrate, en réponse à une initiative trumpiste similaire au Texas.

/ATS