Neuf morts et plus de cent blessés dans une explosion en Thaïlande

Un entrepôt où étaient stockés des feux d'artifice a explosé samedi après-midi à Sungai Kolok, dans le sud de la Thaïlande. Neuf personnes ont été tuées et 115 blessés, a déclaré à l'AFP le gouverneur de la province de Narathiwat, où s'est produit le drame.

'L'incendie est à présent sous contrôle. L'enquête préliminaire suggère que la cause (de l'explosion) est une erreur technique au cours des travaux de soudage de l'acier, l'immeuble étant en construction', a ajouté le gouverneur, Sanan Pongaksorn.

La télévision thaïlandaise PBS a rapporté que 500 habitations avaient été endommagées par l'explosion dans cette ville proche de la frontière avec la Malaisie.

Les images diffusées par les médias montraient un immense panache de fumée, des toitures arrachées et de nombreux commerces, habitations et véhicules ayant subi de gros dégâts, ou en proie aux flammes. La Thaïlande a des normes de sécurité laxistes en matière de construction et les accidents mortels sont nombreux.

