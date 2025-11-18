Naufrage dans la Manche en 2023: huit passeurs condamnés

Huit hommes, des Afghans et Kurdes irakiens, ont été condamnés mardi à Paris à des peines de ...
Naufrage dans la Manche en 2023: huit passeurs condamnés

Naufrage dans la Manche en 2023: huit passeurs condamnés

Photo: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN

Huit hommes, des Afghans et Kurdes irakiens, ont été condamnés mardi à Paris à des peines de trois à quinze ans de prison ferme pour leurs rôles dans un réseau de passeurs à l'origine du naufrage d'un bateau de migrants dans la Manche, en 2023.

Au terme de deux semaines de procès, les peines les plus lourdes, 12 et 15 ans de réclusion notamment pour homicides involontaires, ont été prononcées à l'encontre des deux Kurdes irakiens de 45 ans considérés comme les moteurs de cette organisation, jugée pour le drame qui avait entraîné la mort de sept candidats afghans à l'exil vers le Royaume-Uni.

/ATS
 

