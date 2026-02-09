Naufrage au large de la Libye: 53 migrants morts ou portés disparus

Cinquante-trois personnes sont mortes ou portées disparues après le naufrage d'une embarcation ...
Naufrage au large de la Libye: 53 migrants morts ou portés disparus

Naufrage au large de la Libye: 53 migrants morts ou portés disparus

Photo: KEYSTONE/AP/MOHAMED BEN KHALIFA

Cinquante-trois personnes sont mortes ou portées disparues après le naufrage d'une embarcation transportant 55 migrants au large des côtes libyennes, a indiqué l'Organisation internationale pour les migrations. Deux Nigérianes ont pu être secourues, a précisé l'OIM.

Ces 55 personnes se trouvaient à bord d'un canot pneumatique, a expliqué l'OIM dans un communiqué.

'L'embarcation a chaviré au nord de Zuwara, en Libye, le 6 février. Seules deux femmes nigérianes ont été secourues lors d'une opération de recherche et de sauvetage menée par les autorités libyennes. L'une des survivantes a déclaré avoir perdu son mari, tandis que l'autre a dit avoir perdu ses deux bébés dans la tragédie', a indiqué l'OIM dans un communiqué.

Selon les témoignages des survivantes, l'embarcation, qui transportait des ressortissants africains, a quitté Zaouia, près de Tripoli, le 5 février au soir, a ajouté l'OIM. Il a chaviré environ six heures plus tard après avoir pris l'eau.

Ce naufrage porte à au moins 484 le nombre de migrants signalés morts ou disparus sur la route migratoire de la Méditerranée centrale en 2026, selon l'OIM.

L'agence onusienne rappelle que la route migratoire de la Méditerranée centrale est la plus mortelle au monde, avec 1340 décès enregistrés l'an dernier.

L'OIM souligne 'la nécessité d'une coopération internationale renforcée et de réponses axées sur la protection pour lutter contre les réseaux de contrebande et de traite des personnes, parallèlement à la mise en place de voies de migration sûres et régulières afin de réduire les risques et de sauver des vies'.

/ATS
 

Actualités suivantes

Sydney: heurts lors d'une manifestation propalestinienne

Sydney: heurts lors d'une manifestation propalestinienne

Monde    Actualisé le 09.02.2026 - 11:21

SpaceX donne la priorité à la Lune pour y établir une base

SpaceX donne la priorité à la Lune pour y établir une base

Monde    Actualisé le 09.02.2026 - 06:33

Ukraine: une attaque aérienne russe fait un mort à Odessa

Ukraine: une attaque aérienne russe fait un mort à Odessa

Monde    Actualisé le 09.02.2026 - 06:44

Le tueur des mosquées de Christchurch fait appel de sa condamnation

Le tueur des mosquées de Christchurch fait appel de sa condamnation

Monde    Actualisé le 09.02.2026 - 01:58

Articles les plus lus

Colombie: des pluies diluviennes ont fait 13 morts

Colombie: des pluies diluviennes ont fait 13 morts

Monde    Actualisé le 09.02.2026 - 00:26

Le tueur des mosquées de Christchurch fait appel de sa condamnation

Le tueur des mosquées de Christchurch fait appel de sa condamnation

Monde    Actualisé le 09.02.2026 - 01:58

SpaceX donne la priorité à la Lune pour y établir une base

SpaceX donne la priorité à la Lune pour y établir une base

Monde    Actualisé le 09.02.2026 - 06:33

Ukraine: une attaque aérienne russe fait un mort à Odessa

Ukraine: une attaque aérienne russe fait un mort à Odessa

Monde    Actualisé le 09.02.2026 - 06:44

Thaïlande: le Premier ministre va remporter les élections

Thaïlande: le Premier ministre va remporter les élections

Monde    Actualisé le 08.02.2026 - 16:20

Colombie: des pluies diluviennes ont fait 13 morts

Colombie: des pluies diluviennes ont fait 13 morts

Monde    Actualisé le 09.02.2026 - 00:26

Le tueur des mosquées de Christchurch fait appel de sa condamnation

Le tueur des mosquées de Christchurch fait appel de sa condamnation

Monde    Actualisé le 09.02.2026 - 01:58

Ukraine: une attaque aérienne russe fait un mort à Odessa

Ukraine: une attaque aérienne russe fait un mort à Odessa

Monde    Actualisé le 09.02.2026 - 06:44

Japon : la première ministre en passe de gagner son pari

Japon : la première ministre en passe de gagner son pari

Monde    Actualisé le 08.02.2026 - 15:21

Thaïlande: le Premier ministre va remporter les élections

Thaïlande: le Premier ministre va remporter les élections

Monde    Actualisé le 08.02.2026 - 16:20

Les Portugais votent pour le second tour de la présidentielle

Les Portugais votent pour le second tour de la présidentielle

Monde    Actualisé le 08.02.2026 - 21:27

Colombie: des pluies diluviennes ont fait 13 morts

Colombie: des pluies diluviennes ont fait 13 morts

Monde    Actualisé le 09.02.2026 - 00:26