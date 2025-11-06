Nancy Pelosi, figure du Congrès américain, annonce sa retraite

L'élue démocrate Nancy Pelosi, figure emblématique de la scène politique américaine des quatre ...
Nancy Pelosi, figure du Congrès américain, annonce sa retraite

Nancy Pelosi, figure du Congrès américain, annonce sa retraite

Photo: KEYSTONE/AP/Matt Rourke

L'élue démocrate Nancy Pelosi, figure emblématique de la scène politique américaine des quatre dernières décennies et première femme à diriger la Chambre des représentants, a annoncé jeudi qu'elle prendrait sa retraite en janvier 2027, au terme de son mandat actuel.

/ATS
 

Actualités suivantes

Paul Biya, chef d'Etat le plus âgé au monde, a prêté serment

Paul Biya, chef d'Etat le plus âgé au monde, a prêté serment

Monde    Actualisé le 06.11.2025 - 14:55

Japon: les policiers autorisés à abattre des ours

Japon: les policiers autorisés à abattre des ours

Monde    Actualisé le 06.11.2025 - 12:17

Kiev dément tout encerclement à Pokrovsk

Kiev dément tout encerclement à Pokrovsk

Monde    Actualisé le 05.11.2025 - 21:23

Des milliers de manifestants face à face à Belgrade

Des milliers de manifestants face à face à Belgrade

Monde    Actualisé le 05.11.2025 - 21:15

Articles les plus lus

La présidente du Mexique harcelée sexuellement en pleine rue

La présidente du Mexique harcelée sexuellement en pleine rue

Monde    Actualisé le 05.11.2025 - 17:49

Des milliers de manifestants face à face à Belgrade

Des milliers de manifestants face à face à Belgrade

Monde    Actualisé le 05.11.2025 - 21:15

Kiev dément tout encerclement à Pokrovsk

Kiev dément tout encerclement à Pokrovsk

Monde    Actualisé le 05.11.2025 - 21:23

Japon: les policiers autorisés à abattre des ours

Japon: les policiers autorisés à abattre des ours

Monde    Actualisé le 06.11.2025 - 12:17

Les forêts de l'hémisphère nord grandissent mais sont menacées

Les forêts de l'hémisphère nord grandissent mais sont menacées

Monde    Actualisé le 05.11.2025 - 15:23

La présidente du Mexique harcelée sexuellement en pleine rue

La présidente du Mexique harcelée sexuellement en pleine rue

Monde    Actualisé le 05.11.2025 - 17:49

Des milliers de manifestants face à face à Belgrade

Des milliers de manifestants face à face à Belgrade

Monde    Actualisé le 05.11.2025 - 21:15

Kiev dément tout encerclement à Pokrovsk

Kiev dément tout encerclement à Pokrovsk

Monde    Actualisé le 05.11.2025 - 21:23

Shutdown: Trump accuse les démocrates « kamizazes »

Shutdown: Trump accuse les démocrates « kamizazes »

Monde    Actualisé le 05.11.2025 - 14:51

Les forêts de l'hémisphère nord grandissent mais sont menacées

Les forêts de l'hémisphère nord grandissent mais sont menacées

Monde    Actualisé le 05.11.2025 - 15:23

La présidente du Mexique harcelée sexuellement en pleine rue

La présidente du Mexique harcelée sexuellement en pleine rue

Monde    Actualisé le 05.11.2025 - 17:49

France: un conducteur blesse volontairement 10 personnes

France: un conducteur blesse volontairement 10 personnes

Monde    Actualisé le 05.11.2025 - 19:17