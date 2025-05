Elon Musk a assuré vendredi qu'il 'se réjouissait de continuer à être un ami et un conseiller' de Donald Trump, pendant une apparition publique conjointe dans le Bureau ovale.

Le président américain a lui salué la mission de réduction de la dépense publique menée par le patron de Tesla et SpaceX, assurant que l'homme le plus riche du monde avait apporté un 'changement colossal' et condamnant 'les scandaleuses attaques et les calomnies et les mensonges' ayant selon lui visé Elon Musk.

/ATS