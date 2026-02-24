Moscou: un policier tué, deux autres blessés dans une explosion

Un policier a été tué et deux autres blessés à Moscou dans la nuit de lundi à mardi par 'l'explosion d'un engin non identifié' déclenché par 'un criminel' qui est également décédé, a indiqué l'antenne locale du ministère de l'Intérieur.

'Aujourd'hui, vers 00h05 (22h05 en Suisse lundi), un individu inconnu s'est approché de fonctionnaires de la police routière (...) se trouvant dans un véhicule en patrouille sur la place de la gare de Saviolovo, puis l'explosion d'un engin non identifié s'est produite', a indiqué cette source sur Telegram.

'Le criminel est mort sur les lieux', a-t-elle ajouté, précisant qu'un policier était décédé et que deux autres, blessés, avaient été hospitalisés.

Dans un premier communiqué, l'antenne moscovite du ministère de l'Intérieur avait annoncé que 'le malfaiteur' s'était enfui avant d'affirmer quelques minutes plus tard, dans un deuxième communiqué, qu'après 'l'inspection de la scène' et 'l'étude des enregistrements des caméras de surveillance', il avait été retrouvé mort sur place.

Située dans le nord de la capitale, la gare de Saviolovo est l'une des principales de la capitale russe.

Le Comité d'enquête russe, l'un des principaux organes judiciaires du pays, a annoncé dans un communiqué l'ouverture d'une enquête pour 'atteinte à la vie d'un membre des forces de l'ordre' et détention illégale d'engins explosifs.

/ATS