Monaco: la suspecte n'aurait pas agi seule, selon le procureur

Le déroulé de l'attaque contre un homme d'affaires d'origine ukrainienne à Monaco 'semble indiquer ...
Monaco: la suspecte n'aurait pas agi seule, selon le procureur

Monaco: la suspecte n'aurait pas agi seule, selon le procureur

Photo: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Le déroulé de l'attaque contre un homme d'affaires d'origine ukrainienne à Monaco 'semble indiquer que la personne ayant posé l'engin explosif n'a pas agi seule', a déclaré le procureur adjoint de la principauté. Le principal suspect est une 'femme grimée en homme'.

La suspecte est une Ukrainienne dont le 'dernier domicile connu' est en Allemagne. Elle aurait pris la fuite via la France puis l'Italie dans une voiture de location, a précisé vendredi Morgan Raymond lors d'une brève conférence de presse.

Selon les agences de presse italiennes ansa et adnkronos, citant des sources bien informées, la femme aurait franchi la frontière italienne le jour même de l'attentat. Conduisant une voiture immatriculée en Allemagne, elle se serait ensuite directement rendue en Suisse.

Lundi soir, une personne a déposé un colis dans le hall d'entrée d'un petit immeuble à deux pas de la France. Peu après, un engin explosif s'est déclenché dans ce hall au moment où rentraient trois habitants, un couple et un adolescent de 13 ans, qui ont été blessés.

Les autorités monégasques se refusent toujours à confirmer l'identité des victimes, mais selon des sources concordantes l'attaque a visé Vadim Ermolaev, 58 ans, richissime homme d'affaires originaire d'Ukraine et désormais de nationalité chypriote, ainsi que sa compagne et son fils.

/ATS
 

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