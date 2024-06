Milliers d'évacuations après l'éruption d'un volcan aux Philippines

Au moins 2800 personnes évacuées après l'éruption du volcan Kanlaon aux Philippines ont trouvé refuge mardi dans des centres d'urgence pour se protéger des risques de retombées de cendres et d'émanations de gaz. Ce volcan est l'un des 24 actifs sur l'archipel.

L'éruption du mont Kanlaon, sur l'île de Negros, a duré six minutes lundi soir, projetant un panache de cendres volcaniques, de roche et de gaz sur cinq kilomètres de hauteur, a déclaré l'Institut philippin de volcanologie et sismologie.

Cette agence a élevé le niveau d'alerte de un à deux sur une échelle de cinq, mettant en garde contre d'autres éruptions volcaniques possibles. L'institut a également fait état de la survenue probable de coulées de cendres, de blocs rocheux et de gaz, appelées coulées pyroclastiques, qui dévalent sur les flancs du volcan et brûlent tout sur leur passage.

Des coulées de boue peuvent survenir par la suite à l'occasion de fortes pluies, qui peuvent ensevelir des villages entiers sous les sédiments volcaniques.

Autorités rassurantes

La ville de Canlaon, dans la province orientale de l'île Negros, a ordonné aux habitants vivant près des rivières en contrebas du volcan de quitter leurs maisons, et annoncé que toutes les entreprises non essentielles devaient être fermées.

De nombreux vols ont été annulés au décollage ou à l'atterrissage à l'aéroport de Bacolod, le plus proche du volcan dans la capitale de l'île.

Robert Araneta de l'agence de gestion des catastrophes de la province occidentale de Negros s'est montré cependant rassurant. 'Les fumées ont déjà été dissipées', a-t-il déclaré à l'AFP. 'Mais certaines municipalités peuvent encore sentir le soufre', a ajouté le responsable, qui ne voit plus aucune menace du volcan.

Les images postées sur Facebook et vérifiées par l'AFP montrent des routes et des bâtiments recouverts de cendres. Les Philippines sont situées sur la 'ceinture de feu' du Pacifique, constituée de plus de la moitié des volcans du globe.

