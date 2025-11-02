Mexique: au moins 23 morts dans une explosion dans un supermarché

Une explosion dans un supermarché a fait au moins 23 morts, dont des mineurs, à Hermosillo, la capitale de l'Etat du Sonora, dans le nord du Mexique, ont annoncé samedi les autorités locales, qui privilégient la piste accidentelle. Onze blessés ont été dénombrés.

'On dénombre 23 morts et 11 blessés à l'heure actuelle. Malheureusement, des mineurs figurent parmi les victimes', a déclaré le gouverneur de l'Etat du Sonora, Alfonso Durazo, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

'J'ai ordonné une enquête approfondie et transparente afin d'établir les causes de l'accident et de déterminer les responsabilités qui s'imposent', a fait savoir M. Durazo. 'L'hypothèse de travail est que l'événement était accidentel et l'enquête porte sur un transformateur qui se trouvait à l'intérieur du magasin', a affirmé le parquet du Sonora sur le réseau social X.

'Dès que les pompiers autoriseront l'accès à l'intérieur, car ils continuent à déblayer les décombres, que la structure aura été inspectée et que les experts pourront y entrer en toute sécurité, il sera possible de déterminer avec précision les causes de l'incendie et, le cas échéant, de corroborer la piste suivie par l'enquête', souligne l'instance judiciaire.

Clients piégés par les flammes

L'explosion s'est produite dans le centre-ville, dans un magasin de la chaîne à bas prix Waldo's. 'Dès les premiers instants, les services d'urgence, de sécurité et de santé ont agi avec beaucoup de professionnalisme et d'engagement, maîtrisant la situation et sauvant des vies', a précisé le gouverneur.

Les blessés ont été pris en charge dans différents hôpitaux de la ville et cinq sont encore hospitalisés, selon le parquet.

Selon la presse mexicaine, les clients ont cherché refuge à l'intérieur du magasin après l'explosion et se sont retrouvés pris au piège des flammes.

L'explosion s'est produite vers 14h00 locales (22h00 en Suisse), et les commerces voisins ont décidé de fermer leurs portes pour éviter que le feu ne se propage, selon le quotidien El Universal.

Les images diffusées par la presse montrent la façade du bâtiment avec ses vitrines détruites et une tache noire causée par l'incendie.

La présidente du Mexique Claudia Sheinbaum a pour sa part exprimé sur X ses condoléances 'aux familles et aux proches des personnes décédées'.

/ATS