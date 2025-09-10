Mexico: au moins 3 morts dans l'explosion d'un camion de gaz

Trois personnes sont mortes de leurs blessures après l'explosion mercredi d'un camion-citerne transportant du gaz dans l'est de Mexico, a annoncé dans la soirée la mairie.

L'explosion, survenue alors que le véhicule circulait sur un pont d'Iztapalapa, un district très peuplé de la mégalopole, a également fait 67 blessés, dont plusieurs souffrant de brûlures aux deuxième et troisième degrés, selon cette source.

Le véhicule a explosé alors qu'il circulait sur un pont d'Iztapalapa, un district très peuplé de la mégalopole, provoquant des brûlures au deuxième et troisième degrés chez 19 personnes, a indiqué la mairie.

Les blessés ont été pris en charge dans les hôpitaux publics les plus proches.

Enormes flammes

Des images diffusées par la télévision et sur les réseaux sociaux montrent le moment de l'explosion. Puissante, elle a produit d'énormes flammes visibles de loin.

Sur ces images, on peut voir une femme tenant un bébé dans les bras, des blessures apparentes aux bras et au visage. On aperçoit également deux hommes aux vêtements en partie brûlés, la peau également atteinte.

Une autre vidéo montre des dizaines de personnes fuyant le lieu de l'accident, l'air terrifiées, les flammes en toile de fond.

'Nous savons grâce à des images de caméras de vidéosurveillance que des personnes étaient en feu en quittant leur véhicule', a déclaré à la presse Pablo Vazquez, secrétaire à la sécurité de la capitale.

Environ 18 véhicules ont également été endommagés par l'explosion, dont l'origine fait l'objet d'une enquête du parquet.

Le camion-citerne, qui transportait près de 50'000 litres de gaz s'est apparemment 'renversé', a indiqué la maire de Mexico, Clara Brugada.

Le véhicule s'est retrouvé renversé sur la chaussée et les pompiers ont réussi à maîtriser les flammes, selon des images provenant du site.

Sur place, on pouvait également observer plusieurs voitures brûlées, dont un camion de transport, tandis que d'autres véhicules se retrouvaient sans pneus et avec les vitres brisées.

La fumée a atteint une station de trolleybus, l'un des principaux moyens de transport de cette ville de 9,2 millions d'habitants. Quelque 1,8 million de personnes vivent à Iztapalapa, l'une des zones les plus peuplées du pays.

L'explosion de mercredi a ravivé le souvenir d'accidents impliquant des véhicules de transport de combustibles et des infrastructures d'hydrocarbures. Comme quand, en janvier 2019, l'incendie puis l'explosion d'un pipeline avait fait 137 morts à Tlahuelilpan, dans l'État central d'Hidalgo

/ATS