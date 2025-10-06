Mécanisme international d'enquête sur l'Afghanistan lancé à Genève

La communauté internationale franchit un nouveau seuil dans la surveillance des violations des droits humains liées aux talibans, notamment contre les Afghanes. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a lancé lundi à Genève un mécanisme international d'investigation.

La résolution a été approuvée par consensus. Réclamé par de nombreuses ONG depuis le retour des talibans et par plusieurs pays, ce mécanisme était mentionné dans les discussions depuis longtemps.

Malgré les difficultés financières onusiennes qui affectent l'application de certains dispositifs mandatés par le Conseil, l'UE a décidé de le demander. Celui-ci va notamment se pencher sur les nombreuses restrictions imposées aux femmes afghanes par les islamistes radicaux.

Ce mécanisme sera semblable à ceux qui existent déjà sur la Syrie et la Birmanie. Il sera chargé de collecter des preuves de crimes internationaux pour des dossiers pénaux devant les juridictions internationales ou nationales.

/ATS