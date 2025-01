Mayotte commence à ressentir les effets d'une tempête tropicale

Rétrogradé au rang de tempête tropicale, Dikeledi se rapprochait dimanche matin de l'archipel de Mayotte. Les premières inondations ont été signalées sur la côte sud.

Les pluies dimanche se sont abattues sur le village de Mbouini, une des rares localités à avoir été épargnées par le cyclone Chido qui a ravagé l'île il y a moins d'un mois.

A 12h14 locales (10h14 à Paris), la tempête tropicale se trouvait à 120 km au sud de Mayotte, a indiqué Météo-France dans son dernier point de situation. Dikeledi se déplaçait direction ouest-sud-ouest à la vitesse de 30 km/h. La tempête devrait passer à plus de 100 km au sud de l'archipel.

Sur l'île, pluie et vent se sont intensifiés dans la matinée. 'De très fortes pluies pouvant générer des crues soudaines, des inondations et des glissements de terrain sont attendus dans les prochaines heures et une bonne partie de la journée. Des rafales pouvant atteindre 80 à 90 km/h sont possibles, notamment sur la partie sud de l'île', a mis en garde Météo-France.

La chaîne Mayotte-La 1ère a diffusé des images du village de Mbouini 'complètement inondé et dévasté'. A Hamouro (est), les ravines étaient en crue. Des pluies tombant 'de manière torrentielle' étaient signalées à Pamandzi, dans le sud de l'île de Petite-Terre.

La population de Mayotte qui compte 320'000 habitants est confinée depuis samedi soir 22h00 locales avec interdiction de se déplacer jusqu'à nouvel ordre, l'île étant placée sous alerte rouge cyclonique depuis samedi soir.

Durant toute la durée de l'alerte, toute circulation est interdite hormis pour les secours et les personnes autorisées.

Mais à Mamoudzou, des gens étaient dans la rue, ont constaté des journalistes de médias locaux, profitant pour certains de la pluie pour laver leur véhicule.

'Tenir'

Quatre vingts centres d'hébergement d'urgence (écoles, MJC, mosquées...), mis en place dans toutes les communes de l'archipel, accueillent quelque 14'500 personnes, a indiqué à l'AFP le ministère des Outre-mer, précisant que pour l'instant la situation était 'calme'.

Certaines communes ont dû abriter davantage de personnes par rapport à Chido, tout en ayant moins de centres ouverts.

La population a été appelée à constituer des stocks d'eau et de nourriture pour 'tenir le temps du cyclone', a exhorté la préfecture.

Le trafic des barges (ferrys locaux) a été mis à l'arrêt samedi à 19h00 locales, l'aéroport international Marcel-Henry dès 16h00 locales.

Après avoir atteint la côte nord-est de Madagascar samedi après-midi, le cyclone a commencé à s'affaiblir pour être rétrogradé au stade de forte tempête tropicale, avec des rafales de vent pouvant atteindre sur mer les 150 km/h en rafales, selon Météo-France.

La tempête tropicale devrait être de nouveau classée cyclone tropical lundi. Dans les prochaines heures, Dikeledi 'va continuer de s'intensifier en atteignant possiblement le stade de cyclone tropical intense en effectuant un virage vers le sud puis le sud-est en début de semaine prochaine', selon Météo-France.

En termes d'impacts, la province d'Antsiranana à Madagascar a subi les conditions les plus intenses ces dernières heures. Mais les vents devraient progressivement diminuer, ainsi que les pluies intenses. La mer reste dangereuse sur la côte ouest.

Aux Comores, de fortes pluies sont attendues en journée, notamment sur les reliefs.

Au Mozambique, Dikeledi pourrait s'approcher des côtes de la province de Nampula lundi. De fortes pluies, des vents forts et un état de mer dangereux avec des submersions marines sont possibles.

'Très inquiet'

Quelque 645 personnels de la Sécurité civile ont été pré-positionnés dans des lieux stratégiques de l'archipel pour intervenir le plus rapidement possible à l'issue de l'alerte cyclonique.

Le ministre des Outre-Mer Manuel Valls a assuré samedi à l'AFP que 'rien n'(avait été) laissé au hasard' pour assurer la sécurité des Mahorais.

'On est très inquiet vu ce qui s'est passé la première fois', a cependant confié Ali Ahmed, un habitant de Mamoudzou, à une correspondante de l'AFP sur place, avant d'être confiné.

Chido a causé des dommages colossaux faisant au moins 39 morts et plus de 5600 blessés, détruisant de très nombreuses habitations précaires et en dur du 101e département français.

Les cyclones se développent habituellement dans l'océan Indien de novembre à mars. Cette année, les eaux de surface sont proches de 30°C dans la zone, ce qui fournit plus d'énergie aux tempêtes, un phénomène de réchauffement climatique observé également cet automne dans l'Atlantique nord et le Pacifique.

